Умерла актриса Мария Скуратова
11 сентября 202323:28
На 91-м году жизни умерла советская и российская актриса Мария Скуратова. Об этом сообщили в Театре Российской армии.
Актриса умерла 10 сентября. Прощание пройдет в Николо-Архангельском крематории.
Скуратова родилась в Москве 10 июня 1933 года. Она запомнилась по постановкам «Поднятая целина», «Хождение по мукам» и другим спектаклям в Театре Российской армии.
2 сентября ушла из жизни сыгравшая в сериале «Каменская» актриса Людмила Мелешко. Ей было 64 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru