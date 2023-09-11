Умерла актриса Мария Скуратова

Актриса умерла 10 сентября. Прощание пройдет в Николо-Архангельском крематории.

Скуратова родилась в Москве 10 июня 1933 года. Она запомнилась по постановкам «Поднятая целина», «Хождение по мукам» и другим спектаклям в Театре Российской армии.

2 сентября ушла из жизни сыгравшая в сериале «Каменская» актриса Людмила Мелешко. Ей было 64 года, отмечает «Радиоточка НСН».

