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Топилина сместили с должности главы ПФР, на его место назначен Андрей Кигим
12 февраля 202110:05
Редакция НСН
Премьер-министр Михаил Мишустин своим указом снял с должности главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. На его место назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования (ФСС).