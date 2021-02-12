Топилина сместили с должности главы ПФР, на его место назначен Андрей Кигим

Премьер-министр Михаил Мишустин своим указом снял с должности главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. На его место назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования (ФСС).

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Топилин был назначен на пост главы ПФР в январе 2020 года, передает RT.

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН ранее назвал причины возможной отставки Топилина.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Максим ТопилинПенсионный фонд России
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