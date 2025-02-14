Россияне чаще всего берут из приютов собак

По статистике центра, большинство бездомных кошек живет на улицах.



«Согласно Всероссийской переписи домашних животных 2023, все больше россиян рассматривают возможность взять питомца из приюта. В нашей стране около 3% кошек и 5% собак попали к новым хозяевам именно из приютов. Если смотреть данные по Москве, то это цифра даже больше — 10% приютских собак нашли новый дом. Такая статистика говорит о постепенном изменении отношения к приютским животным в обществе», - рассказали в центре.

Там добавили, что предубеждения в отношении животных из приютов все еще остаются и над их преодолением активно работают различные благотворительные проекты.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что решение взять животное из приюта - самое правильное в жизни, сделать добро можно совершенно бесплатно.

