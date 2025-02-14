Россияне чаще всего берут из приютов собак
Россияне чаще берут из приютов собак, нежели кошек, потому что первых просто больше в приютах, рассказали НСН в Центре изучения питания и благополучия животных.
По статистике центра, большинство бездомных кошек живет на улицах.
«Согласно Всероссийской переписи домашних животных 2023, все больше россиян рассматривают возможность взять питомца из приюта. В нашей стране около 3% кошек и 5% собак попали к новым хозяевам именно из приютов. Если смотреть данные по Москве, то это цифра даже больше — 10% приютских собак нашли новый дом. Такая статистика говорит о постепенном изменении отношения к приютским животным в обществе», - рассказали в центре.
Там добавили, что предубеждения в отношении животных из приютов все еще остаются и над их преодолением активно работают различные благотворительные проекты.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что решение взять животное из приюта - самое правильное в жизни, сделать добро можно совершенно бесплатно.
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