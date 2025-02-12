«Впереди планеты»: В Москве из приютов забрали более 35 тысяч животных

С 2010 года из московских приютов забрали более 35 тысяч кошек и собак, сообщил ранее столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства. Там отметили, что некоторые москвичи до сих пор «верят в мифы» про животных из приютов. В частности, они думают, что питомцы там «больные или некрасивые», со сломанной психикой или неготовые принять нового хозяина. Представители департамента назвали эти мысли «небылицами». Бурматов отметил, что в Москве активно пропагандируется идея того, что брать животных из приюта - хорошо.



«В Москве тренд на взятие животных из приютов пошел с подачи мэра столицы Сергея Собянина. У него у самого собака из приюта. Всегда надо начинать с себя – пойти и сделать. Сейчас каждый год в Москве огромное количество животных обретают семьи. Если в Москве появляется свободный билборд, то на нем будет реклама пристройства бездомных животных. Я всем губернаторам, которые звонят мне за консультацией, советую посмотреть на то, как в Москве реализована популяризация идеи брать животных из приютов. Это не про деньги, это про подход. Еще 15 лет назад в Москве бездомные собаки окружали тебя, как только ты выходил из метро. Сейчас сколько бы вы ни бродили по Москве, вы не найдете бездомных животных. В столице на сегодняшний день всего полтора десятка приютов, работают волонтеры, а уровень пристройства просто гигантский. Москва в этом вопросе впереди планеты всей. За такое короткое время ни одна другая страна не решила проблему с бездомными животными», - сказал собеседник НСН.

Ранее Российский экологический оператор сообщил, что работники мусороперерабатывающих предприятий в 2023–2024 годах спасли более 30 собак и кошек, оставленных в столичных контейнерах с отходами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

