В Госдуме заявили о необходимости «удвоить население РФ в ближайшие 50 лет»

По его словам, это означает, что к 2073 году россиян должно быть не менее 290 миллионов человек.

Комментируя сокращение расходов, связанных с соцзащитой населения, в проекте бюджета на 2024 год, он указал, что для решения «подобных амбициозных задач» следует добиться, чтобы не уменьшались «программы и расходы, связанные с решением вопросов в демографической сфере».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по национальным проектам заявил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

