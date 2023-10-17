В Госдуме заявили о необходимости «удвоить население РФ в ближайшие 50 лет»
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе выступления в Госдуме заявил, что «по призыву президента» население России в ближайшие 50 лет должно вырасти в два раза.
По его словам, это означает, что к 2073 году россиян должно быть не менее 290 миллионов человек.
Комментируя сокращение расходов, связанных с соцзащитой населения, в проекте бюджета на 2024 год, он указал, что для решения «подобных амбициозных задач» следует добиться, чтобы не уменьшались «программы и расходы, связанные с решением вопросов в демографической сфере».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по национальным проектам заявил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru