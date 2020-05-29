«Скажи, что я дома»: Кадыров снова опроверг свое заболевание
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил своего помощника, директора ЧГТРК «Грозный» записать видео с его участием и тем самым опровергнуть очередной слух о том, что руководитель республики снова прилетел в Москву на лечение.
«Скажи, что я дома, не приземлился нигде, не в Москве, нахожусь дома, бодрый и здоровый», - говорится Кадыров в ролике, который Дудаев опубликовал в Instagram.
Накануне некоторые СМИ сообщили, что самолет, якобы принадлежащий главе Чечни, снова вылетел из Грозного в Москву.
Ранее в прессе появились сведения, что Кадыров заразился коронавирусом и болезнь у него протекала в тяжелой форме, из-за чего его самолетом доставили в Москву на лечение, отмечают «Дни.ру».
В окружении Кадырова и он сам позже опровергали факт его болезни. Кроме того, глава республики позже заявил, что он тоже человек и имеет право поболеть. При этом он подчеркнул, что абсолютно здоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru