«Попросили из Кремля». Главред «Кавказского узла» о желании Кадырова простить своих врагов

«Я считаю, что слова Кадырова надо воспринимать в контексте угроз, которые он лично озвучивал в адрес ичкерийцев. Многие, кстати, были убиты в Европе и не только в Европе. За последнее время среди них были известные боевики, как, например, Зелимхан Хангошвили, про которого сам Путин рассказывал, какой это чудовищный террорист, так и совершенно неизвестный даже для рядового жителя Кавказа бывший ичкериец Имран Алиев, который отметился своими критическими публикациями в адрес Кадырова. Заявление Кадырова мы можем считать поворотом в чеченской политике за пределами России. Продиктованы ли они рекомендацией из Кремля или сменой его собственных соображений? Я склонен считать, что ему могли предложить сменить дискурс и перестать представлять из себя врага бывших боевиков, как это происходило с июня 2016 года, когда он публично озвучил угрозы эмигрантам.

Особенно ясна стала ущербность агрессивного дискурса после скандала и обострения российско-германских отношений, которые произошли, когда в Берлине был убит Хангошвили. Мы знаем, что как минимум сотни тысяч людей в Чечне воспринимают слова Кадырова гораздо серьезнее, чем решения суда. Хотя все должно упираться в нормативные акты, а не в слова Кадырова», - добавил Шведов.

4 декабря 2019 года МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Власти Германии заявляли, что у них достаточно фактических доказательств причастности госорганов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле все обвинения отвергли.