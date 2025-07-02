Брошенный экс-журналистом НТВ поселок и Верея оказались в транспортной блокаде

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Несколько лет назад, в Подмосковье неподалеку от Истры начали строить поселок Новое Духанино. По словам местных жителей, стройкой занимался известный тележурналист, покинувший несколько лет назад Россию. После этого с дорогами в поселке стали происходить странные вещи. Единственный въезд в Новое Духанино перекрыли, сделав на месте дороги участок. Теперь к людям не могут проехать ни пожарные, ни «скорые», а свои машины им приходится ставить за пределами поселка.

«Поселок строил небезызвестный журналист Глеб Пьяных (признан в РФ иноагентом), который вел программу со знаменитым слоганом "Скандалы, интриги, расследования!». Он его не достроил, а после 2022 года уехал в Турцию жить и передал это все в управление своим партнерам, которые на месте въезда в поселок сделали участок. С тех пор у нас нет официального въезда в поселок. Мы каждый раз придумываем какие-то объездные пути. Сейчас нам перекрыли последний объездной путь, который был через последний участок. По сути, теперь нужно строить объездную дорогу, но они делать это не хотят. Говорят: что хотите, то и делайте. В нашем ТСН 55 домов сейчас, есть и многодетные, и пенсионеры. На данный момент они не могут проехать домой. Они пытались сделать какой-то аналог объездной дороги, просто насыпав асфальтовый бой, но это не дорога, по ней нереально проехать, только на внедорожниках. "Скорая" там не проедет. В итоге те, у кого нет внедорожников, оставляют машины за пределами поселка и ходят пешком», - возмутился один из местных жителей.

Мы переадресовали его вопросы губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

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На днях мы получили сразу несколько обращений от жителей пятитысячного города Верея в Подмосковье. Больше года назад там внезапно отменили единственный автобус №301, который напрямую ехал до Москвы. Теперь людям с детьми приходится добираться до столицы с кучей пересадок. Путь до Москвы увеличился с двух до четырех часов, однако местные власти почему-то не могут решить проблему с автобусом (или не хотят).

«Город Верея находится приблизительно в 120 километрах от Москвы, железные дороги рядом не проходят, вокруг много деревень и СНТ. Прямой автобус, "Верея – Москва", который был, сократили до Лесного городка - это ровно полдороги, а дальше МЦД, очень неудобные пересадки, нестыковка рейсов и электричек. Если раньше путь до Москвы составлял два часа, теперь он увеличился до трех-четырех часов. Люди едут с детьми, с колясками, стало очень тяжело добираться. Спрос на этот автобус уменьшился, и теперь его могут вовсе отменить. Люди просят вернуть назад прямой рейс до Москвы. Раньше было удобно доехать до Парка Победы, а там пересесть на метро. Сейчас же с этими пересадками очень трудно. Кто-то пытается ездить через Наро-Фоминск, но там тоже маршрутка, потом электричка, автобус. Уехать в Верею и вернуться из нее очень сложно. А это не маленькая деревня, у нас живет 5 тысяч человек, и всех этих людей лишили прямого транспортного сообщения со столицей», - возмутилась в беседе с НСН одна их местных жительниц.

Мы попросили главу Минтранса России Романа Старовойта помочь жителям Вереи.