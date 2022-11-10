«Скандальный закон»: Обязательную предустановку RuStore назвали идиотизмом
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что Apple и многие производители устройств на Android отказались это делать, а параллельный импорт только усложнил процесс.
Закон о предустановке RuStore не будет работать, потому что устройства в Россию поставляются через параллельный импорт, а многие производители, включая Apple, в любом случае отказались это делать, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.
Отечественный магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые в России электронные устройства с 1 марта 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«После того, как у нас случился февраль-март, с мая заработал параллельный импорт, товар покупается в разных странах разными партиями, завозится через третьи страны, в таком случае о предустановке речи не идет. Вскрытие упаковки товара предполагает, что моментально компания начинает нести расходы из-за этого. Чтобы что-то на айфон установить, его нужно распаковать, войти в аккаунт, поставить эти приложения. Проблема заключается в том, что это может сделать только производитель. Закон не работает», - рассказал Муртазин.
По его словам, по закону можно обязать розничные магазины следить за обязательной предустановкой, но на практике это сделать сложнее из-за того же параллельного импорта.
«АКИТ предложил раздавать пользователям QR-коды, по которым они смогут загружать эти приложения, но это тоже идиотизм. Если я покупатель, мне дают QR-коды, я скажу, что сам поставлю то, что посчитаю нужным, так не работает. Штрафовать розницу за то, что она не предустанавливает приложения, по закону можно, на практике – будут суды из-за невозможности такие правила соблюдать из-за параллельного импорта», - объяснил собеседник НСН.
При этом многие компании изначально отказались от предустановки российских приложений, они обходят меру, формально предлагая «рекомендуемый список», заметил Муртазин.
«Закон о предустановке изначально был скандальным, потому что некоторые компании, включая Apple, отказались предустанавливать российские приложения. Наши чиновники заняли позицию «это же великий Apple, давайте им разрешим этого не делать», и разрешили. Если вы настраиваете айфон, вы видите рекомендуемые приложения по закону, закрываете это окно и ничего устанавливать не надо. Предустановка подразумевает, что в памяти устройства уже есть приложение. На Android производители вслед за Apple поступили также, стали предлагать просто список приложений, которые можно не ставить», - добавил эксперт.
Закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, вступил в силу с 1 апреля 2021 г. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего Офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- В МИД РФ заявили о готовности обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с Евросоюзом
- Генерал США допустил возможность переговоров между Россией и Украиной
- Рогов рассказал об арабских наемниках на стороне ВСУ
- Парламент Белоруссии принял законопроект об амнистии для более 8 тысяч человек
- Минцифры закроет форму подачи заявок IT-специалистов на отсрочку от мобилизации 16 ноября
- Глава Минобороны Италии сообщил о прекращении поставок оружия Украине
- Спилберг раскритиковал стриминговые платформы
- В России разрабатывают систему регулирования в СМИ в части кибербезопасности
- В Иране заявили о разработке первой собственной гиперзвуковой ракеты
- Песков: Россию на саммите G20 представит Лавров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru