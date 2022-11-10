«Скандальный закон»: Обязательную предустановку RuStore назвали идиотизмом

По его словам, по закону можно обязать розничные магазины следить за обязательной предустановкой, но на практике это сделать сложнее из-за того же параллельного импорта.

«АКИТ предложил раздавать пользователям QR-коды, по которым они смогут загружать эти приложения, но это тоже идиотизм. Если я покупатель, мне дают QR-коды, я скажу, что сам поставлю то, что посчитаю нужным, так не работает. Штрафовать розницу за то, что она не предустанавливает приложения, по закону можно, на практике – будут суды из-за невозможности такие правила соблюдать из-за параллельного импорта», - объяснил собеседник НСН.

При этом многие компании изначально отказались от предустановки российских приложений, они обходят меру, формально предлагая «рекомендуемый список», заметил Муртазин.

«Закон о предустановке изначально был скандальным, потому что некоторые компании, включая Apple, отказались предустанавливать российские приложения. Наши чиновники заняли позицию «это же великий Apple, давайте им разрешим этого не делать», и разрешили. Если вы настраиваете айфон, вы видите рекомендуемые приложения по закону, закрываете это окно и ничего устанавливать не надо. Предустановка подразумевает, что в памяти устройства уже есть приложение. На Android производители вслед за Apple поступили также, стали предлагать просто список приложений, которые можно не ставить», - добавил эксперт.

Закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, вступил в силу с 1 апреля 2021 г. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего Офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир».

