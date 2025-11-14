СК завершил расследование дела против прокурора и судей МУС

Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении прокурора и ряда судей Международного уголовного суда (МУС). Ведомство обвиняет их в нарушении российского законодательства, связанном с «незаконным преследованием российских граждан».

В перечень фигурантов входят прокурор МУС Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ и бывший глава суда Петр Юзеф Хофманьский. Кроме них, к ответственности, как утверждает СК, привлекаются судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и экс-судья Бертрам Шмитт, отмечает RT.

Ведомство заявляет, что действия представителей МУС квалифицированы как нарушение норм российского права, однако детали обвинений не раскрываются.

В СК подчеркнули, что процессуальная часть расследования завершена, материалы готовятся к передаче в суд, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РасследованиеСледственный Комитет

