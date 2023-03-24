СК завел уголовное дело против плюнувшей в Вечный огонь девушки

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 224 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Подозреваемой грозит до трех месяцев ареста.

Правоохранители проводят с девушкой следственные и процессуальные действия.

В социальных сетях ранее появилось видео, на котором подозреваемая дважды плюнула в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова.

Госдума в декабре 2022 года ввела административную и уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты. Максимальное наказание - 5 лет лишения свободы, передает НСН.

