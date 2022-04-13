Пять уголовных дел возбуждены в связи с осквернением советских памятников за рубежом

Следственный комитет РФ возбудил пять уголовных дел в связи с осквернением памятников советским воинам за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Дела возбуждены по статье «уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества». Инциденты имели место в Эстонии, Болгарии и Литве.

В СК РФ назвали данные действия, направленными против российских интересов в сохранении памяти действий СССР в годы Второй Мировой войны.