Пять уголовных дел возбуждены в связи с осквернением советских памятников за рубежом

Следственный комитет РФ возбудил пять уголовных дел в связи с осквернением памятников советским воинам за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Дела возбуждены по статье «уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества». Инциденты имели место в Эстонии, Болгарии и Литве.

В СК РФ назвали данные действия, направленными против российских интересов в сохранении памяти действий СССР в годы Второй Мировой войны.

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Фото: arh.sledcom.ru
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