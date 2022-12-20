Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

«Георгиевскую ленту приравняли к символам воинской славы. Согласно закону, за ее публичное осквернение грозит уголовная либо административная ответственность», — говорится в сообщении в Telegram-канале Госдумы.

За подобное правонарушение гражданину может грозить штраф в размере до 3 млн рублей либо до трех лет лишения свободы, юрлицу — штраф от 3 до 5 млн рублей.

Осквернение георгиевской ленты, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в интернете, будет наказываться штрафом в размере 2-5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.

Отмечается, что власти будут пресекать любую деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью.

