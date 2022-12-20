Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент
Госдума приняла закон, который приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы и вводит административную или уголовную ответственность за ее публичное осквернение. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Георгиевскую ленту приравняли к символам воинской славы. Согласно закону, за ее публичное осквернение грозит уголовная либо административная ответственность», — говорится в сообщении в Telegram-канале Госдумы.
За подобное правонарушение гражданину может грозить штраф в размере до 3 млн рублей либо до трех лет лишения свободы, юрлицу — штраф от 3 до 5 млн рублей.
Осквернение георгиевской ленты, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в интернете, будет наказываться штрафом в размере 2-5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.
Отмечается, что власти будут пресекать любую деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью.
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