Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Госдума приняла закон, который приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы и вводит административную или уголовную ответственность за ее публичное осквернение. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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«Георгиевскую ленту приравняли к символам воинской славы. Согласно закону, за ее публичное осквернение грозит уголовная либо административная ответственность», — говорится в сообщении в Telegram-канале Госдумы.

За подобное правонарушение гражданину может грозить штраф в размере до 3 млн рублей либо до трех лет лишения свободы, юрлицу — штраф от 3 до 5 млн рублей.

Осквернение георгиевской ленты, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в интернете, будет наказываться штрафом в размере 2-5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.

Отмечается, что власти будут пресекать любую деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью.

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ФОТО: Евгения Новоженина//РИА Новости
ТЕГИ:Георгиевская ЛенточкаЗаконГосдума
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