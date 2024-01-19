СК завел дела о травле детей в истринской школе

Глава Следственного комитета России Сергей Бастрыкин ознакомится с докладом о расследовании дела по факту травли детей в Павловской гимназии в Истре, сообщает телеканал «360».

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В настоящее время следователи проводят допросы. Проведен прием родителей детей, обучающихся в этой школе.

Ранее появилась информация о травле брата и сестры в гимназии. Как считает следствие, сотрудники учебного заведения применили к 11-летнему мальчику физическое и моральное насилие, после чего у него начался стресс и проблемы со здоровьем. От негативного отношения педагогов пострадала и сестра мальчика.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы намерены положить конец травле и стрельбе в школах в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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