СК завел дела о травле детей в истринской школе

В настоящее время следователи проводят допросы. Проведен прием родителей детей, обучающихся в этой школе.

Ранее появилась информация о травле брата и сестры в гимназии. Как считает следствие, сотрудники учебного заведения применили к 11-летнему мальчику физическое и моральное насилие, после чего у него начался стресс и проблемы со здоровьем. От негативного отношения педагогов пострадала и сестра мальчика.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы намерены положить конец травле и стрельбе в школах в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

