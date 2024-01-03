Депутаты Госдумы намерены положить конец травле и стрельбе в школах в 2024 году

«Сейчас все мои усилия направлены на разработку очень важного законопроекта, направленного на формирование единой государственной политики в области профилактики травли в учебных заведениях. Отмечу, что именно травля, то есть, жесткое обращение и преследование со стороны сверстников, провоцирует акты вооруженного насилия в школах – «скулшутинги». По данным МВД РФ, с 2017 года в 34 регионах России произошло 70 случаев вооруженных нападений в школах, при этом 75% данных атак произошли по причине травли в учебном заведении», - рассказала Лантратова.

По ее словам, законопроект должен зафиксировать понятие «травли», чтобы с этим явлением можно было эффективно бороться. Масштабные общественные слушания по этой теме ожидаются уже в начале 2024 года.

«Чтобы положить этому конец, я разрабатываю законопроект, который должен выполнить следующие задачи: зафиксировать и раскрыть понятие «травли» в российском законодательстве, определить круг субъектов процесса травли, создать основания для разработки и реализации федеральными органами исполнительной власти единой и комплексной государственной программы противодействия травли в образовательных учреждениях. Уже в январе-феврале мы планируем организовать масштабные общественные слушания по данному законопроекту, а затем внесем его на рассмотрение в Госдуму», - отметила собеседница НСН.

Также следующий год профильный комитет посвятит закону, который повысит статус учителей и обеспечит им достойный уровень зарплат.

«Также мной ведется работа по подготовке проекта федерального закона «О статусе учителя в Российской Федерации». Убеждена, что необходим отдельный закон, который закрепит миссию учителей, установит для них социальный статус, аналогичный статусу государственного служащего, среднюю зарплату не ниже средней заработной платы госслужащего по стране и право на медобслуживание, аналогичное праву государственного служащего. Это логично, поскольку именно учителя являются основой всего российского общества. Если бы не труд педагогов, то не было бы ни депутатов, ни госслужащих, ни других профессионалов. Поэтому наши учителя должны быть обеспечены достойной заработной платой и широким пакетом социальных гарантий», - пояснила депутат.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, какие новшества ждут студентов в 2024 году. По его словам, профильный комитет сейчас активно работает над поэтапным повышением стипендий и планирует окончательно уходить от Болонской системы.

