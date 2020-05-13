Генпрокуратура требует заблокировать фейки о «чипизации» под видом вакцинации
Генеральная прокуратура потребовала заблокировать информацию в социальных сетях о том, что под видом вакцинации от коронавируса людей будут якобы «чипировать» и, что вирус специально создали «для решения проблемы перенаселения Земли». Соответствующее обращение ведомство направило в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Во всех подобного рода видеороликах утверждается, в частности, что коронавирус якобы создан на средства и по заказу бизнесмена и благотворителя Била Гейтса – одного из основателей компании Microsoft. Согласно этой теории заговора, COVID-19 лишь повод для сокращения численности населения и введения тотального контроля над жителями Земли.
Авторы роликов также призывают граждан не обращаться за медицинской помощью от коронавируса и участвовать в массовых мероприятиях. В прокуратуре считают, что от просмотра подобных видео у людей может сформироваться искаженное мнение о происхождении коронавирусной инфекции, а также приуменьшение её опасности для жизни и здоровья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru