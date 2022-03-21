СК возбудит дело против украинской телеведущей из-за угроз российским летчикам

Ранее ведущая «1+1» обратилась в эфире «к родственникам особенно русских летчиков, особенно к женам» с прямыми угрозами. Мосейчук заявила, что супруги российских военных должны «бояться и понимать», что они «станут вдовами», а их дети «останутся сиротами». Кроме того, украинская ведущая призвала «найти черные платки» женщинам, которые собираются выйти замуж за летчиков-участников спецоперации на Украине.

«В эфире Мосейчук озвучила призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких, высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы», — подчеркнули в СК.

Бастрыкин поручил привлечь ведущую к ответственности, установленной законом. После сбора необходимых сведений Мосейчук объявят в международный розыск, пишет РИА ФАН.

