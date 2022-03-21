СК возбудит дело против украинской телеведущей из-за угроз российским летчикам
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинской телеведущей Натальи Мосейчук, угрожавшей российским летчикам и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Ранее ведущая «1+1» обратилась в эфире «к родственникам особенно русских летчиков, особенно к женам» с прямыми угрозами. Мосейчук заявила, что супруги российских военных должны «бояться и понимать», что они «станут вдовами», а их дети «останутся сиротами». Кроме того, украинская ведущая призвала «найти черные платки» женщинам, которые собираются выйти замуж за летчиков-участников спецоперации на Украине.
«В эфире Мосейчук озвучила призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких, высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы», — подчеркнули в СК.
Бастрыкин поручил привлечь ведущую к ответственности, установленной законом. После сбора необходимых сведений Мосейчук объявят в международный розыск, пишет РИА ФАН.
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