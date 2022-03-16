Аксёнов пообещал награду за поимку призывавшего убивать русских детей журналиста

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале пообещал 10 млн рублей тому, кто поймает украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, призывавшего к убийству русских детей.

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По его словам, вознаграждение будет выплачено из специального фонда.

«Награду получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей», — подчеркнул он.

Ранее украинский ведущий Фахрудин Шарафмал в телеэфире призвал к геноциду русских.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:НаградаЗадержаниеКрымСергей Аксенов
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