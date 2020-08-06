Пятнадцатилетняя девочка умерла в Среднеуральском женском монастыре

В Среднеуральском женском монастыре умерла девочка в возрасте 15 лет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.

По словам Морокова, девочка умерла из-за заболевания, ей оказывалась медпомощь. Также он добавил, что в монастыре девочка находилась вместе с родителями.

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Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил основателя Среднеуральского женского монастыря отца Сергия сана схиигумена. Сергий был признан виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги.

Отец Сергий публично выступает против РПЦ и критикует президента РФ Владимира Путина. Его уже штрафовали за распространение фейков о коронавирусе. Теперь уже бывший схиигумен выступал против самоизоляции, вакцинации и «чипизации», а также провёл свой крестный ход на территории Среднеуральского монастыря.

В июле текущего года монастырь привлек к себе общественное внимание после выхода фильма Собчак "монастырь особо назначения".

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ФОТО: СКРИН: youtube.com/Всеволод Могучев
ТЕГИ:Смерть
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