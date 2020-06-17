«Хороший человек»: Поклонская о схиигумене, «захватившем» монастырь

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию со схиигуменом Сергием (Романовым), который, по сообщениям СМИ, отказался подчиняться местному митрополиту, захватил Среднеуральский женский монастырь и выставил охрану из казаков.

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Сергий, по некоторым данным, ранее был духовником Поклонской. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она охарактеризовала его как «простого, обычного, хорошего» человека, а также подчеркнула, что сейчас он её духовником не является.

«Я ничего плохого не могу сказать в отношении Сергия», - отметила она.

По словам Поклонской, о сложившейся ситуации она знает только из СМИ. Она отметила, что отец Сергий много лет работал в РПЦ, и «всё их устраивало», а сейчас, по-видимому, произошёл конфликт. Экс-прокурор Крыма дала понять, что в этом вопросе должны разбираться специалисты, а также подчеркнула, что служители церкви равны перед законом, как и все, независимо от статуса.

Схиигумен Сергий ранее проклял тех, кто закрывал храмы, а также назвал пандемию коронавируса мифом, за что его будут судить по закону о распространении фейков. Его запретили в служении и отстранили от проповедей, вызвав на церковный суд. Однако, как сообщалось, там схиигумен выступил не по сути дела и спешно покинул заседание, в связи с чем заседание отложено.

Сергий вернулся в Среднеуральский женский монастырь, который, по словам Поклонской, он сам и построил. Покидать обитель схиигумен отказывается.

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ФОТО: Инстаграм nv_poklonskaya
ТЕГИ:Наталья ПоклонскаяРПЦ
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