СК возбудил дело о хулиганстве против молодежных групп мигрантов в Петербурге

Следователи Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении молодежных банд мигрантов, терроризирующих местное население. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве отметили, что в социальных сетях появилось видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека.

В Санкт-Петербурге в военкомат доставили более 150 мигрантов

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство).

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе расследования дела, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМигрантыСледственный Комитет

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