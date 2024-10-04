СК возбудил дело о хулиганстве против молодежных групп мигрантов в Петербурге
Следователи Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении молодежных банд мигрантов, терроризирующих местное население. Об этом сообщила пресс-служба СК.
В ведомстве отметили, что в социальных сетях появилось видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство).
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе расследования дела, передает «Радиоточка НСН».
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