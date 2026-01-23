Представитель Антонова опроверг сообщения о его отказе от концертов
Концертный директор народного артиста России Юрия Антонова опроверг сообщения о том, что певец прекращает концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Антонов якобы отказывается участвовать в больших сольных концертах из-за проблем со слухом и давлением. По их данным, 80-летний певец соглашается на корпоративные мероприятия, пишет RT.
Представитель артиста назвал эти сведения «придумками нечистоплотных журналистов».
Ранее народный артист России Валерий Леонтьев объявил об отказе от гастролей, однако при этом певец продолжает выступать.
