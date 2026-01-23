В Пензе более ста человек тушат пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих морозов Проект «Сделано в Москве» объединил более 7,5 тыс. производителей В Москве работают 15 заводов по производству асфальтобетонных смесей Около восьми километров тоннелей проложили в метро Москвы за прошлый год Девять медучреждений построили на севере Москвы за последние 10 лет