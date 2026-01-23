В Пензе более ста человек тушат пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Возгорание произошло на нефтебазе в Пензе после атаки БПЛА, с огнем борются более стал человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Пензенской области Олег Мельниченко.

За ночь над Россией сбили 12 украинских беспилотников

Пожар произошел около 4 часов утра. Обошлось без пострадавших, пишет RT.

«В борьбе с возгоранием задействованы более 100 человек с привлечением порядка 30 единиц техники, включая 2 пожарных поезда», - написал Мельниченко.

На объекте развернули группу оперативного штаба.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 23 января в Пензенской области сбили один дрон ВСУ.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
