В Пензе более ста человек тушат пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
23 января 202612:22
Возгорание произошло на нефтебазе в Пензе после атаки БПЛА, с огнем борются более стал человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Пензенской области Олег Мельниченко.
Пожар произошел около 4 часов утра. Обошлось без пострадавших, пишет RT.
«В борьбе с возгоранием задействованы более 100 человек с привлечением порядка 30 единиц техники, включая 2 пожарных поезда», - написал Мельниченко.
На объекте развернули группу оперативного штаба.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 23 января в Пензенской области сбили один дрон ВСУ.
