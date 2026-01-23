Москвичам придется серьезно померзнуть до вторника следующей недели, а дальше уже морозы постепенно отступят, и к четвергу температура будет уже даже выше нормы – 0…-3 градуса. Об этом НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Да, придется померзнуть. Уже сегодня температура ниже -11…-12 градусов и в последующем будет понижаться. Будет малооблачно, практически без снега. Все это связано с тем, что с востока перемещается отрок высокого давления. На Урале, к востоку от Москвы, температура в Свердловской области до -42 и в Приволжском федеральном округе -35, а воздушные массы перемещаются оттуда. Это приведет к тому, что в Москве температура будет около -20 градусов. В области до -26…-28 градусов. Ветер слабый - не будет такого дополнительного ощущения холода. А дневная температура тоже невысокая, в диапазоне -12…-14 градусов, в области – до -17 градусов. Это на 10-12 градусов ниже нормы. В ночь на воскресенье будут сутки с наиболее низкой температурой – -22…-24 в Москве, а в области – до -29 градусов. Слабый ветер, облачно, с частыми прояснениями, без осадков. В послеполуденные часы максимальные значения около -14…-16, в области до -19 градусов. В понедельник ночные температуры -20…-25 градусов, местами до -28. Днем температура уже не будет такой низкой, максимум до -10 градусов», - рассказал он.