Терпим до среды: Россиянам раскрыли, когда морозы пойдут на спад
Максимальные температуры москвичей ждут в ночь на воскресенье: температура в Москве опустится до -24 градусов, а по области – до -29 градусов, раскрыл Роман Вильфанд.
Москвичам придется серьезно померзнуть до вторника следующей недели, а дальше уже морозы постепенно отступят, и к четвергу температура будет уже даже выше нормы – 0…-3 градуса. Об этом НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Да, придется померзнуть. Уже сегодня температура ниже -11…-12 градусов и в последующем будет понижаться. Будет малооблачно, практически без снега. Все это связано с тем, что с востока перемещается отрок высокого давления. На Урале, к востоку от Москвы, температура в Свердловской области до -42 и в Приволжском федеральном округе -35, а воздушные массы перемещаются оттуда. Это приведет к тому, что в Москве температура будет около -20 градусов. В области до -26…-28 градусов. Ветер слабый - не будет такого дополнительного ощущения холода. А дневная температура тоже невысокая, в диапазоне -12…-14 градусов, в области – до -17 градусов. Это на 10-12 градусов ниже нормы. В ночь на воскресенье будут сутки с наиболее низкой температурой – -22…-24 в Москве, а в области – до -29 градусов. Слабый ветер, облачно, с частыми прояснениями, без осадков. В послеполуденные часы максимальные значения около -14…-16, в области до -19 градусов. В понедельник ночные температуры -20…-25 градусов, местами до -28. Днем температура уже не будет такой низкой, максимум до -10 градусов», - рассказал он.
По словам синоптика, самое заметное «потепление» начнется в столице со вторника.
«Наиболее заметная тенденция к повышению температуры – во вторник: ночные температуры -10…-15 градусов, а ветер уже юго-западный. Днем будет -1…-6. Дальше, в среду, ночные температуры будут уже -1…- 6 градусов, а днем столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке – 0…-3 градуса. Это уже температура выше нормы. В четверг еще такая же погода, как и в среду. А затем, в последние дни месяца, начиная с 30 числа, наиболее вероятно, что температура будет около нормы: ночью около -10, а днем – -5», - подытожил он.
Ранее стало известно, что в Хакасии на перегоне Нанхчул - Бискамжа из-за аномальных морозов лопнул рельс, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Терпим до среды: Россиянам раскрыли, когда морозы пойдут на спад
- Песков: В США заморожено почти $5 млрд российских активов
- «Казино»: Лимит на покупку криптовалют не спасет инвесторов от разорения
- Представитель Антонова опроверг сообщения о его отказе от концертов
- Армия России освободили Симиновку в Харьковской области
- В Пензе более ста человек тушат пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
- Взыскать миллионы: Долиной и Лурье предрекли суды еще на полгода
- Дорогие игрушки: Что мешает появлению беспилотных грузовиков на дорогах России
- В Кузбассе из-за снега просела кровля многоэтажного дома
- СМИ: В ОАЭ обсудят отказ Украины от территорий в обмен на деньги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru