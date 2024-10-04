В Санкт-Петербурге в военкомат доставили более 150 мигрантов

Представители Следственного комитета РФ, военной полиции и Росгвардии были выявлены более 60 человек с административными нарушениями.

«Более 150 человек доставлено в военкомат, где в установленном порядке принимается решение о постановке соответствующих лиц на воинский учёт», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому мигранты, отказавшиеся встать на воинский учёт, будут лишены российского гражданства, сообщает RT.

