В Санкт-Петербурге в военкомат доставили более 150 мигрантов
Более 600 граждан, в том числе иностранных, были проверены в ходе профилактического рейда на Сенном рынке и Апраксином дворе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Представители Следственного комитета РФ, военной полиции и Росгвардии были выявлены более 60 человек с административными нарушениями.
«Более 150 человек доставлено в военкомат, где в установленном порядке принимается решение о постановке соответствующих лиц на воинский учёт», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому мигранты, отказавшиеся встать на воинский учёт, будут лишены российского гражданства, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru