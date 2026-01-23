Неквалифицированные участники криптовалютного рынка могут потерять все средства, поскольку не разбираются в особенностях высокорисковых операций, а следуют за ажиотажем в интернете. Об этом НСН заявил председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Лимит в 300 тысяч рублей в год на покупку наиболее ликвидных криптовалют неквалифицированными инвесторами не окончательный, заявил в рамках Первого политического криптофорума замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, конкретную цифру еще надо будет обсудить, в том числе с правоохранительными органами. Банк России в конце декабря 2025 года направил в правительство концепцию регулирования криптовалют. Она предполагает, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать их без ограничений, а неквалифицированным разрешат покупать в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. По оценке Минфина, большинство граждан, которые владеют криптовалютами, попадают под это ограничение.

«Неквалифицированным инвесторам вообще не надо заниматься криптовалютами, потому что это не инвестиции, а спекуляция - казино. Этот высокорисковый актив не имеет под собой никаких физических оснований. За операции и за возможность прекращения обслуживания той или иной криптовалюты в любой момент не несется ответственности вообще никто. Все возможные схемы, включая битокин, подвержены высокому риску манипуляций», - пояснил эксперт.