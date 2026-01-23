«Казино»: Лимит на покупку криптовалют не спасет инвесторов от разорения
Неквалифицированные инвесторы могут потерять все деньги, поскольку не разбираются в особенностях высокорисковых операций, заявил НСН председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев.
Неквалифицированные участники криптовалютного рынка могут потерять все средства, поскольку не разбираются в особенностях высокорисковых операций, а следуют за ажиотажем в интернете. Об этом НСН заявил председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Лимит в 300 тысяч рублей в год на покупку наиболее ликвидных криптовалют неквалифицированными инвесторами не окончательный, заявил в рамках Первого политического криптофорума замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, конкретную цифру еще надо будет обсудить, в том числе с правоохранительными органами. Банк России в конце декабря 2025 года направил в правительство концепцию регулирования криптовалют. Она предполагает, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать их без ограничений, а неквалифицированным разрешат покупать в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. По оценке Минфина, большинство граждан, которые владеют криптовалютами, попадают под это ограничение.
«Неквалифицированным инвесторам вообще не надо заниматься криптовалютами, потому что это не инвестиции, а спекуляция - казино. Этот высокорисковый актив не имеет под собой никаких физических оснований. За операции и за возможность прекращения обслуживания той или иной криптовалюты в любой момент не несется ответственности вообще никто. Все возможные схемы, включая битокин, подвержены высокому риску манипуляций», - пояснил эксперт.
По его словам, вкладывать в высокорисковые операции можно максимум 10% своих свободных средств.
«Если кому-то хочется рискнуть в надежде на большой доход, можно попробовать. При лимите в 300 тысяч рублей, получается, человек должен иметь капитал в три миллиона, которым он оперирует с другими, более надежными операциями. Однако это маловероятная ситуация. Скорее всего, люди последние средства будут пытаться вложить в какую-то криптовалюту или даже заёмные под залог имущества, в надежде получить неожиданно огромные деньги», - отметил собеседник НСН.
По оценке Корнеева, неквалифицированные инвесторы, как правило, больше теряют, чем зарабатывают на высокорисковых рынках.
«Как показывает практика, условно говоря, из миллиона человек выиграют порядка 10 тысяч, причем, довольно случайно. Остальные свои деньги потеряют, а некоторые – вообще всё, ориентируясь на хайп в интернете. Если даже на коротком периоде они что-то заработают, то на длинном – гарантированно проиграют. Просто, потому что он не специалисты, не погружены в тему. Институциональные инвесторы или большие специалисты свои деньги выведут, а простым людям будут впаривать свои инвестиции в качестве высокодоходных, хотя сами будут уже фиксировать прибыль или убытки и выходить», - заключил председатель Союза цифровых платформ.
Как заявил замминистра финансов Иван Чебесков, если участники рынка предложат больший лимит, то он может быть поддержан. Согласно концепции ЦБ, совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования установят только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Россия стала лидером среди стран Европы по объемам входящих криптовалютных потоков за период с июля 2024 по июнь 2025 года. По данным Chainalysis, за это время в РФ поступило криптовалют на $376,3 млрд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Казино»: Лимит на покупку криптовалют не спасет инвесторов от разорения
- Представитель Антонова опроверг сообщения о его отказе от концертов
- Армия России освободили Симиновку в Харьковской области
- В Пензе более ста человек тушат пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
- Взыскать миллионы: Долиной и Лурье предрекли суды еще на полгода
- Дорогие игрушки: Что мешает появлению беспилотных грузовиков на дорогах России
- В Кузбассе из-за снега просела кровля многоэтажного дома
- СМИ: В ОАЭ обсудят отказ Украины от территорий в обмен на деньги
- Кто ответит за ДТП: Беспилотные грузовики не выпустят на дороги к 2027 году
- Россия в 2025 году увеличила поставки газа в Китай по трубопроводу на 25%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru