Песков: В США заморожено почти $5 млрд российских активов
23 января 202612:57
Предыдущая администрация США заморозила около $5 млрд российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря об арестованных в США средствах, представитель Кремля не стал называть точную сумму.
«Скажу, что это чуть меньше чем 5 миллиардов долларов», - указал Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова направить $1 млрд из средств, замороженных в США при прежней администрации, в Совет мира по сектору Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
