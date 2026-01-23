Песков: В США заморожено почти $5 млрд российских активов

На трехсторонней встрече России - США - Украина в Абу-Даби будет обсуждаться вопрос Донбасса

В Крыму арестовали двух диверсантов, работавших по указанию спецслужб Украины

Поставки газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» выросли за 2025 году на 25%

Эксперимент по маркировке детской продукции стартовал в России

Жительница Оренбурга отсудила моральную компенсацию за свои роды в опрокинутой «скорой»