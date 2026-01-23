Песков: В США заморожено почти $5 млрд российских активов

Предыдущая администрация США заморозила около $5 млрд российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин: Замороженные в США резервы РФ могут пойти на восстановление территорий в зоне СВО

Говоря об арестованных в США средствах, представитель Кремля не стал называть точную сумму.

«Скажу, что это чуть меньше чем 5 миллиардов долларов», - указал Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова направить $1 млрд из средств, замороженных в США при прежней администрации, в Совет мира по сектору Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

