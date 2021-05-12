СК: у стрелка Галявиева диагностировано заболевание головного мозга

На учетах у психиатра и нарколога Галявиев не состоял. Однако близкие с начала этого года отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

Следователи также отметили, что стрелок в настоящее время ведет себя неадекватно, что «препятствует полноценному проведению следственных действий с ним».

Ранее ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, криминолог Юрий Антонян заявил в беседе НСН, что Ильназ Галявиев может страдать шизофренией.

«Скорее всего, у него шизофрения. Если он возомнил себя богом, значит, что у него болезнь находится в весьма активной стадии. Особенно учитывая, что он приступил к активным действиям. Это первый вариант и наиболее возможный. Второй вариант - у него есть какие-то отклонения в психике, озлобление против всего человечества и против школы, где его, возможно, унижали, третировали», - сказал специалист.

