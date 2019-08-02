СК: Среди задержанных на акции 27 июля выявлено более 130 уклонистов

Более 130 человек, которые были задержан в Москве во время акции 27 июля, уклонялись от прохождения военной службы. Об этом заявили в Следственном комитете России. В следственные органы уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан.

Следователям предстоит установить, есть ли в их действиях признаки состава преступления, предусмотренного статьей об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

По данной статье задержанным грозит до 2 лет тюрьмы. При этом в СК отметили, что «даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает "уклонистов" от прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ».

Добавим, после акции, которая состоялась в минувшую субботу, 27 июля, было анонсировано проведение очередного митинга. Он запланирован на завтра, 3 августа. Его организаторы также не согласовали со столичными властями. В связи с распространением призывов принять участие в акции прокуратура столицы предупредила граждан об ответственности за участие в несогласованном массовом публичном мероприятии.