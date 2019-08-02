СК: Среди задержанных на акции 27 июля выявлено более 130 уклонистов
Более 130 человек, которые были задержан в Москве во время акции 27 июля, уклонялись от прохождения военной службы. Об этом заявили в Следственном комитете России. В следственные органы уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан.
Следователям предстоит установить, есть ли в их действиях признаки состава преступления, предусмотренного статьей об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
По данной статье задержанным грозит до 2 лет тюрьмы. При этом в СК отметили, что «даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает "уклонистов" от прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ».
Добавим, после акции, которая состоялась в минувшую субботу, 27 июля, было анонсировано проведение очередного митинга. Он запланирован на завтра, 3 августа. Его организаторы также не согласовали со столичными властями. В связи с распространением призывов принять участие в акции прокуратура столицы предупредила граждан об ответственности за участие в несогласованном массовом публичном мероприятии.
Между тем, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН предположил, что завтрашняя акция оппозиции, скорее всего, будет подавлена демонстративно. К слову, власти Москвы согласовали две акции 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждая.
Ранее НСН писала, что член Общественного совета при министерстве культуры России, член академии Российского телевидения Иван Демидов уверен в том, что позиция властей Москвы относительно несанкционированных митингов продиктована соображениями безопасности.
По его словам, свобода без понимания ответственности всегда приводит к крови. Демидов подчеркнул, что его, как москвича, возмущает, когда «группа людей творит бесчинства и провоцирует агрессию и страх на площадях и улицах города – вне зависимости от того, какими мотивами они руководствуются.
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