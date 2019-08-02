Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
Элла Памфилова призвала всех незарегистрированных кандидатов решать проблемы с регистрацией в ЦИК, а не устраивать несанкционированные акции в Москве. Как пишет ТАСС, об этом председатель Центризбиркома России заявила в ходе заседания комиссии.
Помимо этого, Памфилова призвала организаторов митингов «думать о людях, и ради своих интересов не подставлять никого под удар, ломая судьбы». Ранее она сообщила, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. При этом Элла Памфилова заверила, что Центризбирком готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов.
Между тем, как отмечает Ura.ru, ранее организаторы митинга 3 августа отказались от предложенной властями Москвы для проведения мероприятия площадки на проспекте Сахарова. В связи с этим московское управление МВД призвали жителей и гостей столицы не участвовать в этом несогласованном митинге. Организаторов и участников акции предупредили, что мероприятие незаконно, а правоохранители будут оперативно реагировать на правонарушения.
Раннее НСН писала, что позиция властей Москвы относительно несанкционированных митингов продиктована соображениями безопасности. Об этом заявил член Общественного совета при министерстве культуры России, член академии Российского телевидения Иван Демидов. По его словам, свобода без понимания ответственности всегда приводит к крови.
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