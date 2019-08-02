Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК

Элла Памфилова призвала всех незарегистрированных кандидатов решать проблемы с регистрацией в ЦИК, а не устраивать несанкционированные акции в Москве. Как пишет ТАСС, об этом председатель Центризбиркома России заявила в ходе заседания комиссии.

Помимо этого, Памфилова призвала организаторов митингов «думать о людях, и ради своих интересов не подставлять никого под удар, ломая судьбы». Ранее она сообщила, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. При этом Элла Памфилова заверила, что Центризбирком готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов.