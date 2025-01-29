Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна
29 января 202514:25
Столичная прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна, сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что в интервью с мужчиной обнаружены призывы к террористическим атакам с использованием дронов.
Материалы проверки направлены следствию.
Ранее жителя Подмосковья осудили на 12 лет колонии за передачу фото Киеву, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru