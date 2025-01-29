Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна

Столичная прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна, сообщили в ведомстве.

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В ведомстве отметили, что в интервью с мужчиной обнаружены призывы к террористическим атакам с использованием дронов.

Материалы проверки направлены следствию.

Ранее жителя Подмосковья осудили на 12 лет колонии за передачу фото Киеву, напоминает RT.

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Фото: epp.genproc.gov.ru
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