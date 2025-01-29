Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна

В ведомстве отметили, что в интервью с мужчиной обнаружены призывы к террористическим атакам с использованием дронов.

Материалы проверки направлены следствию.

Ранее жителя Подмосковья осудили на 12 лет колонии за передачу фото Киеву, напоминает RT.

