СК сообщил о росте уровня киберпреступности в 20 раз

Каждое седьмое преступление совершается через интернет при помощи технологий. Таким образом, с 2013 года уровень киберпреступности в России увеличился в 20 раз, пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Следователи отмечают, что с каждым годом действия преступников становятся более агрессивными и хитрыми – они используют методы шифрования трафика, которые затрудняют их обнаружение.

Руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СКР Константин Комарда пояснил, что для борьбы с такими преступлениями правоохранители должны уметь общаться с IT-специалистами и грамотно строить диалог с участниками уголовного процесса.

Ранее стало известно, что МВД планирует создать отделение киберполицейских. Замглавы ведомства Игорь Зубов сообщил, что формирование этого направления «потребует не один день».

