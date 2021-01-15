СК сообщил о росте уровня киберпреступности в 20 раз
Каждое седьмое преступление совершается через интернет при помощи технологий. Таким образом, с 2013 года уровень киберпреступности в России увеличился в 20 раз, пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.
Следователи отмечают, что с каждым годом действия преступников становятся более агрессивными и хитрыми – они используют методы шифрования трафика, которые затрудняют их обнаружение.
Руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СКР Константин Комарда пояснил, что для борьбы с такими преступлениями правоохранители должны уметь общаться с IT-специалистами и грамотно строить диалог с участниками уголовного процесса.
Ранее стало известно, что МВД планирует создать отделение киберполицейских. Замглавы ведомства Игорь Зубов сообщил, что формирование этого направления «потребует не один день».
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