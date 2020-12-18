В России создадут киберполицию
МВД РФ создаст внутри своей структуры киберполицию. Такое решение было принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщил в интервью проекту «Лично - детям» замглавы МВД России Игорь Зубов.
По его словам, это очень важное направление, создание которого потребует не один день, а также специально подготовленных сотрудников.
Представитель ведомства пояснил, что во время пандемии количество киберпреступлений увеличилось в разы. Влияние на это оказала в том числе цифровизация общества.
В начале года сообщалось, что в следственном департаменте МВД создали подразделения по борьбе с IT-преступлениями.
Ранее эксперт по кибербезопасности движения «Сильная Россия», IT-эксперт Алексей Курочкин в беседе с URA.RU рассказал, что может остановить волну киберпреступлений в России.
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