В России создадут киберполицию

МВД РФ создаст внутри своей структуры киберполицию. Такое решение было принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщил в интервью проекту «Лично - детям» замглавы МВД России Игорь Зубов.

По его словам, это очень важное направление, создание которого потребует не один день, а также специально подготовленных сотрудников.