В России создадут киберполицию

МВД РФ создаст внутри своей структуры киберполицию. Такое решение было принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщил в интервью проекту «Лично - детям» замглавы МВД России Игорь Зубов.

По его словам, это очень важное направление, создание которого потребует не один день, а также специально подготовленных сотрудников.

Число киберпреступлений в России выросло на 77%

Представитель ведомства пояснил, что во время пандемии количество киберпреступлений увеличилось в разы. Влияние на это оказала в том числе цифровизация общества.

В начале года сообщалось, что в следственном департаменте МВД создали подразделения по борьбе с IT-преступлениями.

Ранее эксперт по кибербезопасности движения «Сильная Россия», IT-эксперт Алексей Курочкин в беседе с URA.RU рассказал, что может остановить волну киберпреступлений в России.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:КибербезопасностьМВД РФ
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