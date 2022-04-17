СК РФ возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Жукову в Харькове

По факту сноса в Харькове памятника советскому маршалу Георгию Жукову Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Главным следственным управлением СК России по факту сноса памятника маршалу Г.К. Жукову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», - уточнили в СК РФ.

Следствие сообщает, что 17 апреля в Харькове группа лиц из числа участников националистических вооруженных формирований Украины снесла памятник советскому полководцу, применив спецтехнику.

«Эти преступные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», - отмечают в ведомстве.

Ранее в воскресенье сообщалось, что спецподразделение Kraken полка «Азов», против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело, демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает украинское издание «Суспільне. Новини» со ссылкой на председателя Харьковской областной организации «Национальный корпус» Константина Немичева.

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Фото: arh.sledcom.ru
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