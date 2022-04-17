СМИ: В Харькове националисты демонтировали памятник маршалу Жукову
В украинском Харькове спецподразделение Kraken полка «Азов», против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело, демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает украинское издание «Суспільне. Новини» со ссылкой на председателя Харьковской областной организации «Национальный корпус» Константина Немичева.
«Бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля», — приводит слова публикации РИА Новости.
Также известно, что информацию о демонтаже подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, отмечает RT.
Ранее мемориальный комплекс погибшим солдатам во Второй мировой войне в Запорожской области повредили неизвестные. Информацию об этом распространила 16 февраля пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
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