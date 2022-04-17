СМИ: В Харькове националисты демонтировали памятник маршалу Жукову

В украинском Харькове спецподразделение Kraken полка «Азов», против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело, демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает украинское издание «Суспільне. Новини» со ссылкой на председателя Харьковской областной организации «Национальный корпус» Константина Немичева.

Львовский политолог: Идеология и алчность — причины демонтажа Монумента Славы

«Бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля», — приводит слова публикации РИА Новости.

Также известно, что информацию о демонтаже подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, отмечает RT.

Ранее мемориальный комплекс погибшим солдатам во Второй мировой войне в Запорожской области повредили неизвестные. Информацию об этом распространила 16 февраля пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НационалистыПамятникХарьковУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры