СМИ: В Харькове националисты демонтировали памятник маршалу Жукову

МО: за минувшие сутки авиацией РФ были уничтожены 68 военных объектов Украины Урсула фон дер Ляйен: страны ЕС как можно скорее должны поставить оружие на Украину Оперштаб: в РФ за прошедшие сутки зарегистрировали 10 263 случая заражения COVID-19 МВД: число нарушений правил въезда в РФ и режима пребывания увеличилось более чем на 114% Мэрия Москвы: на природных территориях столицы раскрылись бутоны весенних первоцветов