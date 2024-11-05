СК РФ раскрыл детали хищения еще одного комплекса имущества Минобороны
Обвиняемые по делу о хищении имущества министерства обороны России в подмосковной Балашихе оказались причастны к аналогичному правонарушению в столице. Речь идёт о комплексе, состоящим из 24 объектов недвижимости на общую сумму 700 миллионов рублей, информирует Следственный комитет на своем официальном сайте.
По делу в качестве обвиняемых проходят бывший руководитель управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николай Грачев, экс-конкурсный управляющий ОАО «Строительного управления Московского региона», принадлежащего Минобороны, Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.
По информации СК, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова в ходе процедуры банкротства Стройуправления похитили вышеозначенный имущественный комплекс в Москве. Афера была осуществлена посредством организации подложных торгов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным СК РФ, ранее былва установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе стоимостью более 244 миллиона рублей. Трое обвиняемых помещены в следственный изолятор, Овчинников объявлен в розыск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru