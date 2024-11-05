СК РФ раскрыл детали хищения еще одного комплекса имущества Минобороны

Обвиняемые по делу о хищении имущества министерства обороны России в подмосковной Балашихе оказались причастны к аналогичному правонарушению в столице. Речь идёт о комплексе, состоящим из 24 объектов недвижимости на общую сумму 700 миллионов рублей, информирует Следственный комитет на своем официальном сайте.

По делу в качестве обвиняемых проходят бывший руководитель управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николай Грачев, экс-конкурсный управляющий ОАО «Строительного управления Московского региона», принадлежащего Минобороны, Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.