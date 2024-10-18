В Балашихе нашли похищенные у Минобороны 15 объектов недвижимости на 244 млн рублей
Правоохранители нашли 15 объектов недвижимости в городе Балашиха Московской области, похищенные у Минобороны, стоимостью более 244 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
Как отметили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в отношении экс-начальника управления проблемных активов Главного управления обустройства войск Николая Грачева, экс-конкурсного управляющего Строительного управления Московского региона Алексея Асташкина, а также Евгения Потапова. Следствие считает, что в 2019-2021 годах фигуранты во время процедуры банкротства строительного управления, подведомственного Минобороны, организовали подложные торги и похитили комплекс зданий в Балашихе.
«Хамовническим районным судом... в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в Следкоме.
Между тем столичный Кузьминский районный суд приговорил бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна к семи годам заключения по делу о хищении более 136 млн рублей мошенническим путем.
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