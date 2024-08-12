СК РФ назвал фигурантов дела о терроризме после атаки на Курскую область
Фигурантами уголовного дела о терроризме, которое было возбуждено по факту нападения на Курскую область, стали командиры двух частей Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ведомстве указали, что нападение на российский регион совершили в том числе военнослужащие украинских войсковых частей А4718 и А0284. В связи с этим фигурантами дела стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, которые «подозреваются в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство».
«Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности», - заключили в СК РФ.
Ранее бойцы Росгвардии обнаружили и уничтожили в лесополосе на территории Курской области оборудованные позиции украинских боевиков, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru