СК РФ назвал фигурантов дела о терроризме после атаки на Курскую область

Фигурантами уголовного дела о терроризме, которое было возбуждено по факту нападения на Курскую область, стали командиры двух частей Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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В ведомстве указали, что нападение на российский регион совершили в том числе военнослужащие украинских войсковых частей А4718 и А0284. В связи с этим фигурантами дела стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, которые «подозреваются в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство».

«Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности», - заключили в СК РФ.

Ранее бойцы Росгвардии обнаружили и уничтожили в лесополосе на территории Курской области оборудованные позиции украинских боевиков, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
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