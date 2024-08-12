СК РФ назвал фигурантов дела о терроризме после атаки на Курскую область

В ведомстве указали, что нападение на российский регион совершили в том числе военнослужащие украинских войсковых частей А4718 и А0284. В связи с этим фигурантами дела стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, которые «подозреваются в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство».

«Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности», - заключили в СК РФ.

Ранее бойцы Росгвардии обнаружили и уничтожили в лесополосе на территории Курской области оборудованные позиции украинских боевиков, сообщает «Свободная пресса».

