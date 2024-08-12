Путин назвал цели операции ВСУ в Курской области
Украина стремиться к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по ситуации в Курской области он указал, что одна из главных целей операции ВСУ - это остановка наступления российских войск «по полному освобождению Луганской и Донецкой народных республик, территории Новороссии».
Глава государства добавил, что своими действиями Киев также желает «нанести удар по внутриполитической ситуации» в России, посеяв раздоры и запугав людей.
«Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду... увеличение количества желающих заключить контракты с Минобороны», - указал президент, добавив, что Украина «получит достойный ответ, цели спецоперации будут достигнуты».
Ранее Путин заявил, что с Киевом, чьи войска атакуют мирных граждан и объекты ядерной энергетики, «не о чем говорить», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ назвали размер гонорара «Любэ» за выступление на патриотическом фестивале
- Врио губернатора заявил, что ВСУ применили в Курской области химическое оружие
- Генерал Попов: Российские Ту-95, Су-34 и Ка-52 наводят страх на весь мир
- Генерал Соболев рассказал, как отбросить ВСУ из Курской области
- Волонтеры рассказали, что делать с кошкой или собакой, уезжая из зоны обстрела
- Психолог назвал развод нормой в семейной терапии
- За самую дорогую уязвимость ПО заплатили $10 млн
- Бывший белгородский вице-губернатор Полежаев получил пять лет колонии
- Врио губернатора назвал число погибших в Курской области в результате атак ВСУ
- «Дэдпул и Росомаха» пробил планку сборов в миллиард долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru