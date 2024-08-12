Путин назвал цели операции ВСУ в Курской области

На совещании по ситуации в Курской области он указал, что одна из главных целей операции ВСУ - это остановка наступления российских войск «по полному освобождению Луганской и Донецкой народных республик, территории Новороссии».

Глава государства добавил, что своими действиями Киев также желает «нанести удар по внутриполитической ситуации» в России, посеяв раздоры и запугав людей.

«Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду... увеличение количества желающих заключить контракты с Минобороны», - указал президент, добавив, что Украина «получит достойный ответ, цели спецоперации будут достигнуты».

Ранее Путин заявил, что с Киевом, чьи войска атакуют мирных граждан и объекты ядерной энергетики, «не о чем говорить», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

