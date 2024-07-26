СК РФ контролирует вышедших на свободу за участие в СВО киллеров
Осужденные за насильственные преступления, вышедшие на свободу после участия в специальной военной операции, поставлены на контроль у следователей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на начальника первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу Юрия Яшкова.
По его словам, в Петербурге зафиксированы случаи совершения такими людьми повторных преступлений, однако их процент не велик. «Вообще мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — указал Яшков.
Он отметил, что речь идет о тех, кто ранее сотрудничал со следствием. Следователь подчеркнул, что за освобожденными, которые могут потенциально представлять опасность, следят сотрудники СК.
Ранее полиция задержала киллера, застрелившего мужчину на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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