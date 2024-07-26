СК РФ контролирует вышедших на свободу за участие в СВО киллеров

По его словам, в Петербурге зафиксированы случаи совершения такими людьми повторных преступлений, однако их процент не велик. «Вообще мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — указал Яшков.

Он отметил, что речь идет о тех, кто ранее сотрудничал со следствием. Следователь подчеркнул, что за освобожденными, которые могут потенциально представлять опасность, следят сотрудники СК.

Ранее полиция задержала киллера, застрелившего мужчину на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

