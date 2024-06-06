Полиция задержала киллера, застрелившего мужчину на западе Москвы

Инцидент произошёл 6 июня на улице Алексея Свиридова. Здесь было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконное хранение оружия».

Ранее в правоохранительных органах заявили, что убитым на западе Москвы оказался 34-летний Константин Балишанский, который был известным скейтером и работал в компании Mediasystem Group, занимающейся видео- и мультимедиаоборудованием, сообщает RT.