Полиция задержала киллера, застрелившего мужчину на западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого киллера, застрелившего мужчину на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.

«Подозреваемый в убийстве установлен, в ходе задержания он был ранен», - говорится в сообщении.

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Инцидент произошёл 6 июня на улице Алексея Свиридова. Здесь было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконное хранение оружия».

Ранее в правоохранительных органах заявили, что убитым на западе Москвы оказался 34-летний Константин Балишанский, который был известным скейтером и работал в компании Mediasystem Group, занимающейся видео- и мультимедиаоборудованием, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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