В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских военных

Мародеров, которые глумились над телами российских солдат, задержали в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

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Ранее в Сети появились кадры, на которых мужчины издеваются над телами нескольких российских военных, обыскивают карманы погибших, растаскивают личные вещи.

Отмечается, что силовики задержали двоих злоумышленников. Они признали вину.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЗадержаниеВоеннослужащие
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