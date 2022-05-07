В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских военных

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Отмечается, что силовики задержали двоих злоумышленников. Они признали вину.

Ранее в Сети появились кадры, на которых мужчины издеваются над телами нескольких российских военных, обыскивают карманы погибших, растаскивают личные вещи.

Мародеров, которые глумились над телами российских солдат, задержали в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

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