Ветеран поддержал перенос «Бессмертного полка» на 2021 год

Президент России Владимир Путин заявил, что шествие «Бессмертного полка» придётся перенести на 2021 год. Глава государства отметил, что в следующем году акция пройдёт «широко, мощно, по достоинству, красиво». Позже сопредседатель центрального штаба движения, артист Василий Лановой выступил за проведение акции 9 мая 2021 года.

Председатель Российского союза ветеранов, член центрального штаба ОНФ, генерал армии Михаил Моисеев в эфире НСН поддержал решение перенести проведение акции «Бессмертный полк» на 9 мая 2021 года во избежание новой вспышки коронавируса.