Открыты новые дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

По данным следствия, Дмитрий Бородаенко из Кемерово не позднее 6 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера, а пермяк Максим Гусев еще раньше, не позднее 2 мая опубликовал фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро для трансляции на сайте «Бессмертного полка».

«По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично», - заявила Петренко.

Следователи проводят необходимые действия по закреплению полученных доказательств совершенных преступлений, говорится на сайте Следственного комитета РФ.







