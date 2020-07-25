Открыты новые дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Новые уголовные дела завел на двух жителей Перми и Кемерово Следственный комитет РФ. Причиной стали публикации на сайте проекта «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, Дмитрий Бородаенко из Кемерово не позднее 6 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера, а пермяк Максим Гусев еще раньше, не позднее 2 мая опубликовал фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро для трансляции на сайте «Бессмертного полка».
«По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично», - заявила Петренко.
Следователи проводят необходимые действия по закреплению полученных доказательств совершенных преступлений, говорится на сайте Следственного комитета РФ.
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