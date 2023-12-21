СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из «Слова пацана» в Приморье

В Приморском крае следователи начали проверку после появления в соцсетях видео, на котором школьники избивают и унижают подростка в школе Уссурийска, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУСК РФ.

Актер из сериала «Слово пацана» прокомментировал собственную «смерть»

Несколько учащихся окружили стоящего в углу школьника, один из них начал бить мальчика в лицо, пока не вмешалась женщина. На другом кадре пострадавший стоит на коленях в снегу, снимавший ролик унижает его. В видеозаписи играет саундтрек к сериалу «Слово пацана».

Ранее Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: онлайн-кинотеатр Wink, кадр с видео
ТЕГИ:ШкольникиПриморский КрайИзбиениеФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры