СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из «Слова пацана» в Приморье

Несколько учащихся окружили стоящего в углу школьника, один из них начал бить мальчика в лицо, пока не вмешалась женщина. На другом кадре пострадавший стоит на коленях в снегу, снимавший ролик унижает его. В видеозаписи играет саундтрек к сериалу «Слово пацана».

Ранее Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

