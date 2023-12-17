Актер из сериала «Слово пацана» прокомментировал собственную «смерть»
17 декабря 202305:26
Появившиеся в интернете сообщения о смерти актера Рузиля Минекаева из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не соответствуют действительности, сообщил в Telegram артист.
«Если что, я не умер. Я в Москве, чай пью», — заявил он. Он опубликовал скриншот сообщения о якобы его смерти в больнице, заявив, что это фейк.
Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал в своем блоге, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» восстановил популярность его песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru