Актер из сериала «Слово пацана» прокомментировал собственную «смерть»

Появившиеся в интернете сообщения о смерти актера Рузиля Минекаева из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не соответствуют действительности, сообщил в Telegram артист.

Дочь Юлии Пересильд заявила, что ее сверстники неправильно поняли «Слово пацана»

«Если что, я не умер. Я в Москве, чай пью», — заявил он. Он опубликовал скриншот сообщения о якобы его смерти в больнице, заявив, что это фейк.

Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал в своем блоге, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» восстановил популярность его песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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