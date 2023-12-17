Актер из сериала «Слово пацана» прокомментировал собственную «смерть»

«Если что, я не умер. Я в Москве, чай пью», — заявил он. Он опубликовал скриншот сообщения о якобы его смерти в больнице, заявив, что это фейк.

Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал в своем блоге, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» восстановил популярность его песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

