Путин назвал чушью слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который заявил, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в 1945 году был освобожден украинцами.
«Мы же понимаем, что это чушь», - заявил президент в интервью ТАСС. Глава государства также назвал попытки исказить историю «плевком в лицо» тем, кто воевал против нацизма в годы Второй мировой войны.
Путин также отметил, что сами украинцы «боятся раскрыть рот» и выступить против подобных заявлений, так как в этом случае против них может начаться преследование.
Президент добавил, что подобными заявлениями Зеленский пытается вызвать симпатию у руководства Польши. Также, по словам Путина, он спокойно воспринял тот факт, что его не пригласили в Польшу на мероприятие, посвященное 75-летней годовщине освобождения концлагеря, сообщает Газета.ру
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