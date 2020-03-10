Путин назвал чушью слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

«Мы же понимаем, что это чушь», - заявил президент в интервью ТАСС. Глава государства также назвал попытки исказить историю «плевком в лицо» тем, кто воевал против нацизма в годы Второй мировой войны.

Путин также отметил, что сами украинцы «боятся раскрыть рот» и выступить против подобных заявлений, так как в этом случае против них может начаться преследование.

Президент добавил, что подобными заявлениями Зеленский пытается вызвать симпатию у руководства Польши. Также, по словам Путина, он спокойно воспринял тот факт, что его не пригласили в Польшу на мероприятие, посвященное 75-летней годовщине освобождения концлагеря, сообщает Газета.ру

