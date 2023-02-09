СК проверит сообщения об издевательствах школьников над одноклассником в Немане
В Немане Калининградской области ведется доследственная проверка по сообщениям об издевательствах школьников над сверстником, сообщает СУ СК РФ по региону.
Ранее в СМИ сообщили, что школьники сняли на видео издевательства над одноклассником, при котором присутствовал учитель. По предварительным данным, видео было снято в школе №2. На одной записи инцидент происходит в классе во время урока при учителе. В другом ролике одноклассник пытается придушить школьника. На третьем видео видно, как двое учеников толкают подростка в школьном коридоре, хватают его и не дают вырваться. Из еще одного отрывка следует, что обидчики выбросили вещи из рюкзака несовершеннолетнего. К видео добавлены визуальные эффекты и музыка.
В ходе проверки следователи детально установят все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение. В прокуратуре региона также организована проверка.
Ранее в челябинской школе № 5 произошла массовая драка школьников, вооруженных молотками. Подростки были в балаклавах, а конфликт начался на подростковой «стрелке».
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