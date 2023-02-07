Mash: Школьница из Химок накануне обещала убить одноклассницу
Telegram-канал Mash утверждает, что школьница накануне в социальных сетях говорила однокласснице, что собирается совершить убийство.
Нападавшая, по данным Mash, задумала убийство 11-летней одноклассницы в ночь на 7 февраля.
«Утром она писала подружке, что убьет девочку и будет сидеть в колонии», - утверждают авторы Mash.
Подружка нападавшей не отреагировала на это сообщение. Причиной покушения на убийство могло стать нежелание пострадавшей дружить с одноклассницей.
Ранее НСН сообщала, что подмосковный СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летней школьницы в Химках. Конфликт между двумя пятиклассницами произошел в туалете. У девочки на лице зафиксировано 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов. Врачи оценивают ее состоянии как крайне тяжелое.
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