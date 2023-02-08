В Челябинске школьники с молотками учинили массовую драку

В челябинской школе № 5 произошла массовая драка школьников, вооруженных молотками. Участники происшествия установлены, сообщает «Лента.ру».

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«Произошел конфликт в микрорайоне Парковый. Все участники установлены, ведется разбирательство с участием правоохранительных органов», - заявили в местном комитете по делам образования.

Школы работают в штатном режиме.

Ряд СМИ сообщают, что подростки были в балаклавах, а конфликт начался на подростковой «стрелке». Отмечается, что конфликт между двумя группами школьников возник на национальной почве.

Ранее НСН сообщала, что подмосковный СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летней школьницы в Химках. Конфликт между двумя пятиклассницами произошел в туалете. У девочки на лице зафиксировано 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов. Врачи оценивают ее состоянии как крайне тяжелое.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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